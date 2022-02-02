"أبو كويك" يدعو لتوحيد الطاقات ورص الصفوف لمقاومة الاحتلال

قال القيادي في حركة "حماس" حسين أبو كويك، إنّ قيام الاحتلال بهدم وتحطيم منزل عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم هو عمل إجرامي مدان يضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

ودعا أبو كويك في تصريح وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، اليوم الأربعاء، فصائل شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية والوطنية برص الصفوف وتوحيد الطاقات ومقاومة هذا الاحتلال البغيض والعمل المستمر لتحرير أرضنا ومقدساتنا.

وأعرب أبو كويك عن تضامنه مع عائلة أبو شخيدم المكلومة الصابرة المجاهدة التي طالها تعد وظلم الاحتلال بحرمانها من السكن والمأوى في ظل الأجواء القاسية والطقس البارد الشديد.

وأضاف أبو كويك أن "هذه الجريمة النكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الإرهابية الممارسة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي أشار تقرير منظمة (أمنستي الدولية) إلى الكثير منها واصفا دولة الاحتلال بأنها دولة ابرتهايد وفصل عنصري مقيت.

وأشار إلى أن هذا يدل أن العالم أجمع ومؤسساته الدولية الإنسانية والحقوقية يراقب ويستشعر خطر الإرهاب "الصهيوني" المنظم ضد حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالب أبو كويك المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بالمزيد من فضح جرائم الاحتلال العنصري، وضرورة تحرك منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة لإدانة الاحتلال ولجمه ومحاكمته على جرائمه، وتوفير الحماية المطلوبة للإنسان الفلسطيني وأرضه ومنازله ومقدساته.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمالي شرق القدس المحتلة، وحطمت محتوياته وأغلقته.

المصدر / فلسطين أون لاين