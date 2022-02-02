"الجبهة الشعبية": مقاطعتنا لـ"المركزي" جاءت تغليبا للمصلحة الوطنية

أكد عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إياد عوض الله، أن قرار "الشعبية" بمقاطعة اجتماع المجلس المركزي "جاء تغليباً للمصلحة الوطنية، في الوقت الذي يلهث فيه البعض لمصالحه الذاتية، ولتحسين موقعه ومركزه".

وشدد عوض الله في تصريح مكتوب، اليوم الأربعاء، على أن "كل وسائل الضغط والابتزاز من أجل حث الجبهة على المشاركة في هذه الدورة غير الشرعية فشلت".

وعدّ القيادي في "الجبهة الشعبية"، أن "سعي البعض لعقد صفقات لتبوأ مراكز قيادية أو ترؤس هيئات داخل هذا الجسم المتآكل الشرعية (..) يفهم في إطار المصالح والامتيازات الخاصة، وهو مخالف لقرارات الإجماع الوطني التي وقع عليها الجميع بدون استثناء.

وأوضح عوض الله، أن "تصريحات بعض القيادات المتنفذة والتي تهاجم فيها الجبهة على قرارها الأصيل بالمقاطعة يدلل على صوابية موقف الجبهة، ومدى الأزمة التي يعاني منها هؤلاء المتنفذون".

وأكد موقف "الشعبية"، من منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها "الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن إعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية هي المدخل الأساسي لترتيب البيت الفلسطيني".

وأعلنت "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضهما الدعوة للمشاركة في الاجتماع، كما أعلنت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" (مقرهما سوريا)، و"طلائع حزب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة"، مقاطعتهم له.

​فيما أعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية، المنضوية في منظمة التحرير، أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في 6 شباط/فبراير المقبل؛ وذلك لـ"غياب التوافق الوطني".

المصدر / فلسطين أون لاين