قرارات مهمة للجنة "العمل الحكومي" بجلستها الأسبوعية

اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عدة قرارات خلال جلستها الدورية اليوم الأربعاء، كما ناقشت اللجنة عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن اللجنة اطلعت على تقرير تقييم عمل الجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع المنخفض الأخير، وأثنت على الجهود التي بُذلت للحد من آثار المنخفض والاستجابة السريعة للأحداث الطارئة.

وبين أنه تم اعتماد محاضر اجتماعات لجنتي "الشئون الاقتصادية والأمن والسلامة، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات للدراسة وإبداء الرأي".

وأشار المكتب إلى أن اللجنة اتخذت خلال جلستها القرارات التالية:

إعفاء المركبات المتضررة خلال عدوان مايو الماضي، بنسبة (100%) من رسوم الترخيص لمدة عام من تاريخ إصدار القرار.

صرف مبلغ مالي بقيمة (23,294$) لوزارة الصحة، لصالح خدمات تطوير بنية تحتية بمستشفى الصداقة التركي.

تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية والأمن الوطني وعضوية عدد من الوزارات، للحد من ظاهرة صناعة وبيع الألعاب والمفرقعات النارية وخطرها على المجتمع.

صـرف مبلـغ مـالي لـدعم اتحـاد كـرة الـيـد الفلسطيني في تغطية مهمـة سـفر وفد من الاتحاد للجزائر.

المصادقة على إجراءات ديوان الموظفين العام بإعلان مسابقة خارجيـة لشواغر مـدراء عامين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.

تخصيص قطعة أرض مـن أراضـي منطقـة عبسـان الكبيـرة (المسماة أرض أبو حمد) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة جديدة تخدم سكان المنطقة.

تكليـف وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مـع البـلـديات لإقـرار مشـاريع افراز في الأحياء الريفية التي لا يوجد لها امتداد عمراني.

إدراج عدد من رسوم المعاملات الصحية، ضمن قائمة خدمات وزارة الصحة للخصم من المستحقات المالية للموظفين وفق نظام الحافظة الإلكترونية.

اعتماد الخطة التنموية للأعوام 2022-2024، ودليل رسم السياسات الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين