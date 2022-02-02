"كاف" يفرض عقوبات على منتخبي مصر والمغرب

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، عقوبات على لاعبين ومسؤولين في المنتخبين المصري والمغربي على خلفية اشتباكات مواجهتهما في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

اللجنة اتهمت الأطراف المعنية في بيان، بـ"سوء السلوك في المباراة"، وذلك بناء على تقرير مراقبي المباراة.

وأفاد التقرير بحدوث مشاجرات بين مساعد مدرب مصر، روجيريو باولو دوس سانتوس، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعبين المغربي سفيان بوفال والمصري مروان داوود.

وقررت اللجنة إيقاف مروان داود لاعب منتخب مصر مباراتين وروجيرو سانتوس، مساعد البرتغالي كارلوس كيروش، 4 مباريات، وفرضت غرامة على الاتحاد المصري 10 آلاف دولار.

كما تم إيقاف سفيان شكلا وسفيان بوفال، ثنائي منتخب المغرب مباراتين بسبب سوء السلوك في المباراة، وأيضا تغريم الاتحاد المغربي 10 آلاف دولار.

وأقرت لجنة الانضباط أيضا غرامة مالية 100 ألف دولار على الاتحاد المصري، مع إيقاف التنفيذ لـ 50 ألف دولار، لـ"خرقه البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة بالبطولة؛ بسبب غياب كيروش وعمرو السولية عن المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب.

المصدر / وكالات