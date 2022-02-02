بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح غداً الخميس سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/6) اضغط هنا.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5) اضغط هنا.

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشددة علتى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين