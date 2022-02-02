غانتس يصل البحرين في أول زيارة لوزير حرب إسرائيلي للخليج

وصل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، وذلك وفق ما أفادت به "إذاعة الجيش".

ووفق الإذاعة ذاتها من المتوقع أن يوقع وزير الحرب غانتس اتفاقية للتعاون الأمني ​​بين (إسرائيل) والبحرين.

وقالت الإذاعة العبرية، إن هذه هي أول زيارة رسمية لوزير حرب إسرائيلي إلى دول الخليج العربي.

وأشار موقع "كيباه" العبري أن زيارة غانتس للبحرين لم يعلن عنها مسبقا، وجاء ذلك لأسباب أمنية بالدرجة الأولى.

ووفق موقع واي نت العبري، فإن الطائرة التي أقلت غانتس هبطت في مطار العاصمة البحرينية "المنامة"، وسط استقبال رسمي.

وأشار الموقع إلى أن طائرة المجرم غانتس حلقت في أجواء السعودية وهي المرة الأولى التي يسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنًا في المجال الجوي للمملكة السعودية.

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال غانتس في مطار العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس.

وقالت إن "الوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى (إسرائيل) عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين".

وكانت دولة الاحتلال والبحرين قد أعلنتا في عام 2020، عن تطبيع العلاقات بينهما، الأمر الذي لاقى استنكارا على معظم المستويات الفلسطينية والبحرينية، وعد طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين