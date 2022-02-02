وفاة أكثر من 400 إسرائيلي جراء كورونا منذ الأحد الماضي

أفادت القناة العبرية السابعة، أن 406 إسرائيليين، توفوا منذ يوم الأحد الماضي، جراء إصابتهم بفيروس كورونا، بينهم 122 لقوا حتفهم يوم أمس.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال في بيان، اليوم الأربعاء، "تسجيل 60 ألف و329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد فحص 230,715 عينة مخبرية".

وأشارت إلى "ارتفاع عدد المتوفين الإسرائيليين إلى 8 آلاف و926، منذ انتشار الوباء العالمي".

وأوضحت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 435 ألف و189 حالة، بينهم 1085 حالة وصفت بالخطيرة والحرجة، و260 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتشهد دولة الاحتلال تفشيا كبيرا لكورونا في ظل انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.

المصدر / فلسطين أون لاين