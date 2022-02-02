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العمصي يحمل الاحتلال المسؤولية

وفاة عامل من غزة بحادث سير في أراضي الـ48

02 فبراير 2022 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن وفاة عامل من قطاع غزة، في حادث سير في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن العامل جمال معروف (59 عاماً)، توفي إثر حادث سير أثناء عمله في أراضي الـ48.

بدوره حمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، الاحتلال والمشغلين الإسرائيليين، المسؤولية عن "الحادثة الأليمة"، وذلك لعدم توفيرهم شروط وعوامل السلامة المهنية.

وأضاف العمصي في بيان صحفي، إن عمال غزة خرجوا بحثا عن لقمة العيش في دولة الاحتلال، في ظل ارتفاع نسبة البطالة ووجود ربع مليون عامل متعطل عن العمل، لكنهم يواجهون واقع عمل صعب.

ونبه إلى أن عمل "معروف" بتصريح يصنف ضمن "احتياجات اقتصادية" يمنح الاحتلال فرصة للتهرب من حقوقه القانونية.

وشدد أن الحادثة تستدعي بوزارة العمل برام الله والسلطة إلى تغيير هذا التصنيف لمسمى "عامل" بحسب اتفاقيات العمل الدولية، وأسوة بعمال الضفة الغربية.

وطالب منظمة العمل الدولية بالرقابة على إجراءات السلامة في مواقع عمل الاحتلال حيث يسجل كل عام وفاة نحو 47 عاملا معظمهم من الضفة الغربية أثناء عملهم بالداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #حادث سير #وفاة عامل

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