الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 آبار جنوبي الخليل

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة آبار مياه في محمية "خلة الضبع"، بمنطقة "مسافر يطا" جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت محمية "خلة الضبع" برفقة جرافة، وقامت بهدم وتجريف أربعة آبار مياه تعود لعائلات حمامدة، ودبابسة، والعمور.

وأشار الى أن قوات الاحتلال تستهدف على الدوام محمية "خلة الضبع" التي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم، بغرض الاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية.

وتضم منطقة "مسافر يطا" جنوبي الخليل 19 قرية فلسطينية تصنف ضمن المنطقة "ج"، التي تخضع لسيطرة الاحتلال عسكريا ومدنيا، بحسب مركز المعلومات الفلسطيني.

يشار إلى أن الاحتلال هدم أو صادر 862 مبنى فلسطينيا في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال عام 2021، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" التي وُقعت عام 1995، أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 في المائة من مساحة الضفة.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح إسرائيلي، والذي يُعد الحصول عليه "شبه مستحيل" وفق منظمات دولية.

المصدر / فلسطين أون لاين