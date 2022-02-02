الصحة بغزة تحذر: المنحنى الوبائي يشهد تصاعداً متسارعاً

حذرت وزارة الصحة بغزة، من أن المنحنى الوبائي يشهد تصاعدا متسارعا وزيادة في عدد الإصابات اليومية تتراوح بين 45 إلى 50 % من إجمالي الفحوصات.

وأضافت الوزارة في إيجاز صحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن خلية الأزمة تتابع عن كثب تطورات الحالة الوبائية وتتخذ التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.

وتوقعت أن تصل الموجة الرابعة ذروتها خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات.

وحذرت الوزارة من خطورة هذه الموجة على كبار السن والحوامل وذوي الأمراض المزمنة التي قد تسبب مزيدا من الوفيات خلال الأيام القادمة.

وذكرت أنه تبين من خلال الفحوصات أن غالبية الإصابات المسجلة هي بمتحور أميكرون الأكثر انتشاراً.

وبينت أن الشخص المصاب بمتحور "أوميكرون" يصبح بعد 5 أيام متماثل للشفاء بعد تحديث برتوكول العزل وفقا للبرتوكولات العالمية.

ولفتت إلى أنها وسّعت دائرة سحب العينات والفحص السريع لحالات الاشتباه في 81 مرفق صحي حكومي وأهلي وأونروا، وتم توزيع مواد الفحص اللازمة عليها وذلك للتخفيف عن المواطنين.

وأفادت الوزارة بأنها مددت العمل في الفترة المسائية في 12 مركزا صحيا حكوميا في القطاع لسحب العينات والفحص السريع والتطعيم، بينما خصصت مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة التي تحتاج إلى دخول للأقسام والعنايات المركزة فقط .

وحثت الصحة، المواطنين على ضرورة الإسراع لتلقي الجرعات المستحقة من التطعيم لحماية أنفسهم، داعيةً المواطنين لحماية أنفسهم من مخاطر الإصابة بالتطعيم والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

كما دعت أولياء الأمور لدفع أبنائهم فوق سن 12 عاما للتطعيم ضد فيروس كورونا لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وشددت على أهمية إسراع المؤسسات في تطعيم العاملين بالجرعات المستحقة والالتزام التام بإجراءات الوقاية للعاملين والمترددين.

المصدر / فلسطين أون لاين