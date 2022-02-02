"كورونا" يضرب الأهلي المصري قبيل انطلاق مونديال الأندية

أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، إصابة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، قبل أيام من بدء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الأهلي في بيان نشره على موقعه: "يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يغيب عن مران الأهلي اليوم (الأربعاء) بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها أمس إيجابية".

وأشار البيان إلى أن موسيماني يخضع حاليا للعزل في غرفته وحالته مستقرة دون وجود أي أعراض.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية، غدا الخميس، في دولة الإمارات، وتستمر حتى الـ12 من فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية، من بينها الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة يوم السبت المقبل، حيث يواجه مونتيري المكسيكي في الدور الثاني، وفي حال فوز "المارد الأحمر" بهذه المباراة، سيواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

المصدر / وكالات