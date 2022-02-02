مرور غزة: تشديد الإجراءات بحق المركبات المخالفة مطلع مارس

أعلن العميد تامر شحادة مدير إدارة المرور والنجدة في الشرطة، عن البدء تشديد إجراءاتهم بحق المركبات المخالفة على الطريق اعتباراً من الأول من شهر آذار/ مارس المقبل، وذلك مع انتهاء مدة قرار تخفيض رسوم المركبات نهاية الشهر الجاري.

وقال شحادة في تصريح صحفي نشره موقع وزارة الداخلية اليوم الأربعاء: "تواصل إدارة شرطة المرور والنجدة إجراءاتها المستمرة لضبط الحالة المرورية وتحسين الواقع المروري في قطاع غزة".

وشدد على أن شرطة المرور لن تسمح بسير أي مركبة لم تستوفِ إجراءاتها القانونية، داعياً السائقين للمسارعة إلى توفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم قبل الموعد المذكور.

وكانت رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي قد أقرت مؤخراً تمديد قرار تخفيض رسوم ترخيص المركبات لشهر إضافي حتى نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري.

جدير بالذكر، أن وزارة النقل والمواصلات قد أعلنت نهاية أكتوبر المنصرم جُملة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي من شأنها مساعدة السائقين لتوفيق أوضاعهم القانونية، تقديراً لظروفهم وللأوضاع الاقتصادية التي يعيشها شعبنا بعد أزمة كورونا التي خلفت آثاراً اقتصادية مَسّت الجميع.

المصدر / فلسطين أون لاين