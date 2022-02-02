تعليق الدوام في مدارس الضفة بدءاً من غد

أعلنت وزارة التربية والتعليم برام الله، أنه سيتم تعليق الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال في الضفة الغربية، اعتباراً من صباح غد الخميس 3/2/2022، وحتى مساء السبت 12/2/2022، مع التحول إلى التعلم عن بُعد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الصحة، استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة والكوادر التربوية، وذلك في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا.

وأضافت انه سيتم استثمار هذه الفترة من أجل تنظيم حملة التطعيم في المدارس وفق ترتيبات سيعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين