فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدير شرطة المرور: تشديد الإجراءات بحق المركبات المخالفة بدءاً من مارس

تعليق الدوام في مدارس الضفة بدءاً من غد

ارتفاع حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي العام الماضي

الاحتلال يصادق على مخطط إنشاء مستوطنة “أفيتار” في نابلس

الشهيد "أبو شخيدم".. الاحتلال يلاحقه بهدم بيته وتشريد أسرته

مطلوب منسق تدريب للعمل في مركز

وظيفة شاغرة في شركة تكنولوجيا معلومات

وظيفة شاغرة في جمعية واعد للأسرى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

عقد "المركزي" بدل "الوطني": قصة موت معلن ‎‎

والتحول إلى التعلم عن بعد

تعليق الدوام في مدارس الضفة بدءاً من غد

02 فبراير 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة التربية والتعليم برام الله، أنه سيتم تعليق الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال في الضفة الغربية، اعتباراً من صباح غد الخميس 3/2/2022، وحتى مساء السبت 12/2/2022، مع التحول إلى التعلم عن بُعد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الصحة، استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة والكوادر التربوية، وذلك في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا.

وأضافت انه سيتم استثمار هذه الفترة من أجل تنظيم حملة التطعيم في المدارس وفق ترتيبات سيعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الضفة الغربية #كورونا #تعليق دوام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة