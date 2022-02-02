ارتفاع حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي العام الماضي

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 14.13% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، وبلغ 105.06 عام 2021 مقارنة بـ 92.05 عام 2020.

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية المكونة للمؤشر، سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 32.02%، وأنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 16.09%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 8.55%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 5.86%.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 11.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 7.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

من جهة ثانية، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 14.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

المصدر / فلسطين أون لاين