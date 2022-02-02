مطلوب منسق تدريب للعمل في مركز

إعلان توظيف صادر عن مركز ريادة للتدريب والتطوير يعلن فيه عن وظيفة منسق/ــة تدريب .
شروط التسجيل:
- درجة البكالوريوس (هندسة، لغة انجليزية، إدارة أعمال، IT، .. أي تخصص ذو علاقة)
- خبرة سابقة في العمل الإداري لا تقل عن سنة
- يفضل خبرة سابقة في مجال المراكز التدريبية أو التعليمية
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة كتابة محادثة
- يجيد استخدام الحاسوب والانترنت
- يجيد مهارة الاتصال والتواصل والتعامل مع الطلبة
طريقة التسجيل:
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/VL1b9hK9pcVHBx2x5
- عناوين المركز | مقرنــــا الرئيس : غزة - شارع الجامعات - مقابل البوابة الشمالية لجامعة الأزهر (بوابة العلوم) - الطابق الأرضي من مبنى تطوير وتأهيل المرأة الفلسطينية (بجانب مطعم سي هاوس)
- غزة - شارع النصر - برج موسى عرفات - الطابق الأول مقابل شاورما معاذ