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مطلوب منسق تدريب للعمل في مركز

02 فبراير 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مركز ريادة للتدريب والتطوير يعلن فيه عن وظيفة منسق/ــة تدريب .

شروط التسجيل: 

-  درجة البكالوريوس (هندسة، لغة انجليزية، إدارة أعمال، IT، .. أي تخصص ذو علاقة)

-  خبرة سابقة في العمل الإداري لا تقل عن سنة

-  يفضل خبرة سابقة في مجال المراكز التدريبية أو التعليمية

- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة كتابة محادثة

-  يجيد استخدام الحاسوب والانترنت

-  يجيد مهارة الاتصال والتواصل والتعامل مع الطلبة

طريقة التسجيل: 

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/VL1b9hK9pcVHBx2x5

- عناوين المركز | مقرنــــا الرئيس : غزة  - شارع الجامعات - مقابل البوابة الشمالية لجامعة الأزهر (بوابة العلوم) -  الطابق الأرضي من مبنى تطوير وتأهيل المرأة الفلسطينية (بجانب مطعم سي هاوس)

- غزة - شارع النصر - برج موسى عرفات - الطابق الأول مقابل شاورما معاذ

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