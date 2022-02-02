وظيفة شاغرة في شركة تكنولوجيا معلومات

تعلن شركة تكنولوجيا المعلومات بالسعودية بالتعاون مع شركة تيك زون عن توفر فرصة عمل بمسمى وظيفي (رسام/ ـة ستوري بورد للموشن جرافيك)
شروط التسجيل:
- إجادة العمل على برنامج الأليستريتور ورسم المشاهد والشخصيات من خلاله.
- يملك عين بصرية مميزة قادرة على تحويل النصوص إلى مشاهد مرسومة بشكل احترافي
ملاحظات :
– مدة العقد: سنة أول ثلاث أشهر تجريبية وبراتب
– طبيعة العمل: دوام كامل
– الراتب: يحدد أثناء المقابلة.
– مقر العمل: خانيونس - شارع صلاح الدين مقابل مبنى محافظة خانيونس سابقاً
– آخر موعد للتسجيل: 2022/02/20
طريقة التسجيل:
لتقديم يرجى إرسال ملف الأعمال والسيرة الذاتية على ايميل :