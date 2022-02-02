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وظيفة شاغرة في شركة تكنولوجيا معلومات

02 فبراير 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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تعلن شركة تكنولوجيا المعلومات بالسعودية بالتعاون مع شركة تيك زون عن توفر فرصة عمل بمسمى وظيفي (رسام/ ـة ستوري بورد للموشن جرافيك)

شروط التسجيل: 

- إجادة العمل على برنامج الأليستريتور ورسم المشاهد والشخصيات من خلاله.

- يملك عين بصرية مميزة قادرة على تحويل النصوص إلى مشاهد مرسومة بشكل احترافي

ملاحظات :

– مدة العقد: سنة أول ثلاث أشهر تجريبية وبراتب

– طبيعة العمل: دوام كامل

– الراتب: يحدد أثناء المقابلة.

– مقر العمل: خانيونس - شارع صلاح الدين مقابل مبنى محافظة خانيونس سابقاً

– آخر موعد للتسجيل: 2022/02/20

طريقة التسجيل: 

لتقديم يرجى إرسال ملف الأعمال والسيرة الذاتية على ايميل :

[email protected]

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