وظيفة شاغرة في جمعية واعد للأسرى

إعلان توظيف صادر عن جمعية واعد للأسرى والمحررين تعلن فيه عن شاغر وظيفي لوظيفة مدير منتجع سياحي (دوام كامل) .
المهام والمسئوليات:
- مهارة التسويق السياحي والفندقي.
- إعداد التقارير الشهرية .
- مهارة التواصل.
- معرفة كيفية التعامل مع الناس.
- ممارسة الأساليب المهنية والقانونية والبروتوكولات السياحية والفندقية
- الأرشفة.
- التسويق والدعاية والاعلان.
- أية مهام يوكل بها.
المؤهلات:
- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة السياحة والفنادق.
- مهارات مهنية عالية في إدارة العمل وترتيب الأولويات بشكل مستقل.
- مهارات استخدام الحاسوب والبرامج الإلكترونية.
- يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.
يفضل من يتحلى بالسمات التالية:
- الانضباط بالمواعيد.
- حسن الاستماع والفهم والإدراك.
- سكان محافظة غزة أو شمال غزة .
- أن لا يقل عمره عن 25 ولا يزيد عن 40 عام.
- مهارة الاتصال والتواصل.
طريقة التسجيل
- على من يجد في نفسه المؤهلات المطلوبة أعلاه تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )
- أو من خلال تقديم الأوراق المطلوبة والسيرة الذاتية في المقر الرئيسي للجمعية الكائن في: مدينة غزة - تل الهوا- شارع الصناعة- شرق منتزه برشلونة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً في مكتب الدائرة المالية.