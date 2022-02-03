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وظيفة شاغرة في جمعية

03 فبراير 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  جمعية واعد للأسرى والمحررين تعلن فيه عن شاغر وظيفي لوظيفة مدير منتجع سياحي (دوام كامل) .

المهام والمسئوليات:

- مهارة التسويق السياحي والفندقي.

-  إعداد التقارير الشهرية .

- مهارة التواصل.

- معرفة كيفية التعامل مع الناس.

- ممارسة الأساليب المهنية والقانونية والبروتوكولات السياحية والفندقية

- الأرشفة.

- التسويق والدعاية والاعلان.

- أية مهام يوكل بها.

المؤهلات:

- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة السياحة والفنادق.

- مهارات مهنية عالية في إدارة العمل وترتيب الأولويات بشكل مستقل.

- مهارات استخدام الحاسوب والبرامج الإلكترونية.

- يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

يفضل من يتحلى بالسمات التالية:

- الانضباط بالمواعيد.

- حسن الاستماع والفهم والإدراك.

- سكان محافظة غزة أو شمال غزة .

- أن لا يقل عمره عن 25 ولا يزيد عن 40 عام.

- مهارة الاتصال والتواصل.

طريقة التسجيل 

- على من يجد في نفسه المؤهلات المطلوبة أعلاه تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

- أو من خلال تقديم الأوراق المطلوبة والسيرة الذاتية في المقر الرئيسي للجمعية الكائن في: مدينة غزة -  تل الهوا- شارع الصناعة- شرق منتزه برشلونة  من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً في مكتب الدائرة المالية.

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