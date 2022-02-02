فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عقد "المركزي" بدل "الوطني": قصة موت معلن ‎‎

"أونروا" تعلن عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارس الضفة نظرًا لانتشار متحور "أوميكرون"

الشهيد "أبو شخيدم".. الاحتلال يلاحقه بهدم بيته وتشريد أسرته

أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

أسرى سجن "عسقلان" يبدأون اليوم إضرابا عن الطعام

غزة.. 5 وفيات و2469 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ترحيب محلي ودولي بتقرير "أمنستي" الموثِّق لجرائم الاحتلال في فلسطين

هل المقاطعة هي الحل؟

حماس تدين إطلاق أجهزة السلطة النار على طلاب الثانوية بطوباس

الوطنية الفلسطينية والحلُّ

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

02 فبراير 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب المغاربة".

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#اقتحام الأقصى #مستوطنين #باب المغاربة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة