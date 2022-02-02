"أونروا" تعلن عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارس الضفة نظرًا لانتشار متحور "أوميكرون"

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها بصدد الإعلان عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارسها بالضفة الغربية المحتلة، نظرا لانتشار المتحور الجديد أوميكرون.

وأشارت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن التدابير تتمثل بالمساعدة لحماية الطلاب والمعلمين والمجتمع خلال الموجة الحالية لفيروس كورونا المستجد (أوميكرون -C19 )، مشددة على التزامها بالاستمرار في توفير تعليم ذو جودة للاجئي فلسطين خلال هذه الأوقات الصعبة.

يشار إلى أن الضفة الغربية سجلت ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر / فلسطين أون لاين