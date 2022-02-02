أسرى سجن "عسقلان" يبدأون اليوم إضرابا عن الطعام

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن أسرى سجن "عسقلان"، سيبدأون اليوم إضرابا عن الطعام، وسيقومون بإرجاع وجبات الطعام الثلاث.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الإضراب يأتي احتجاجا على مماطلة إدارة السجون وعدم الاهتمام بموضوع الأسير المريض ناصر أبو حميد، الى جانب رفضها التجاوب في نقل شقيق الأسير أبو حميد ليكون إلى جانبه.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين