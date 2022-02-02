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مع تعافي 150 حالة

غزة.. 5 وفيات و2469 إصابة جديدة بـ"كورونا"

02 فبراير 2022 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 5955 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 2469 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنه 150 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 208046 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 16103 حالة، وإجمالي المتعافين 190173 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1770 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 117 حالة، من بينها 52 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 590441 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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