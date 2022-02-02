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زوارق الاحتلال تعتدي على مراكب الصيادين في بحر غزة

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زوارق الاحتلال تعتدي على مراكب الصيادين في بحر غزة

02 فبراير 2022 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتدت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية.

وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

ويعتبر الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#مساحة الصيد #بحرية الاحتلال #مراكب الصيادين #زوارق الاحتلال

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