البسيوني: ارتفاع أسعار الخضراوات بسبب موجات الصقيع

غزة/ رامي رمانة:

عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار بيع أصناف محددة من الخضراوات في أسواق قطاع غزة، إلى انخفاض درجات الحرارة التي تسببت في تأخير عقد الأزهار، وإطالة فترة النضج.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أدهم البسيوني لصحيفة "فلسطين"، أن المحاصيل المزروعة داخل الدفيئات كالبندورة والفلفل والباذنجان، هي التي طرأ عليها ارتفاع بسبب الحرارة المنخفضة التي تؤدي إلى قلة عقد ثمار الأزهار وضعف النمو وتأخير نضج الثمار.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أمر عارض، ومع عودة درجة الحرارة إلى الاعتدال سيحدث زيادة في الكميات المعروضة في الأسواق المحلية.

وأشار البسيوني إلى أن الدفيئات الزراعية في قطاع غزة بنيتها التحتية ضعيفة، وغير مهيئة للتحكم في متغيرات درجة الحرارة والرطوبة.

وأكد أن وزارته تسمح بتسويق الخضراوات إلى محافظات الضفة الغربية بكميات محدودة وضمن آلية التسويق المعتادة، بما لا يؤثر في تغطية احتياج أسواق في القطاع.

ونوه البسيوني إلى أن بقية المحاصيل الشتوية كالبصل والبطاطا وغيرها لا تزال أسعارها معقولة وفي متناول أيدي المستهلكين.

وتعرض قطاع غزة في الأيام الأخيرة إلى منخفضات جوية، صاحبها تدنٍّ كبير على درجات الحرارة وتشكل الصقيع، فترك تأثيره السلبي في الأراضي الزراعية، ومزارع تربية اللحوم البيضاء والحمراء.