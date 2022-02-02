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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة الغربية

02 فبراير 2022 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 12 مواطناً من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى: إن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسان أبو حسين بعد مداهمة منزله في منطقة واد الهرية بمدينة الخليل، كما اعتقلت الأسير المحرر جمال عجاج من بلدة صيدا قرب طولكرم، والشاب محمد حمزة عبيد من بلدة العيسوية شرق القدس والشاب ليث كسابرة من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وسلمت الشاب ماهر أبو قتيبة بلاغا لمقابلة مخابراتها بعد اقتحامها بلدة بدّو المجاورة".

وفي بلدة سلواد شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسين صبحي حامد (52 عاماً) ونجليه عماد وأحمد بعد إخضاع منزلهم للتفتيش وتحطيم محتوياته، علماً أن محمد نجل المواطن ياسين معتقل منذ أكثر من أسبوع وما يزال في التحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من البلدة القديمة خلال اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#جيش الاحتلال #اعتقالات

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