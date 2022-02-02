صبحة: تراجع الحكومة عن حقوق الأطباء بذريعة الأزمة المالية "حجة واهية"

رام الله-غزة/ نضال أبو مسامح:

عدّ نقيب الأطباء في الضفة الغربية شوقي صبحة تراجع حكومة رام الله عن تطبيق علاوة 50% للطب العام التي استحق تنفيذها مطلع العام الجاري، بسبب الأزمة المالية للحكومة "حجة واهية وتهربا من المسؤولية".

وقال صبحة لصحيفة "فلسطين": إن الحكومة تتهرب من تطبيق الاتفاقية بحجج ليس لها أي معنى، مضيفا لا لوم على النقابة في ظل عدم مصداقية الحكومة معها وضربها بالاتفاقية عُرْض الحائط.

وبين أن نقابة الأطباء اقترحت على حكومة رام الله تطبيق الاتفاقية إداريا وليس ماليا، وتثبيتها على الرواتب وقواسم الشراء، مردفا "أنتم تدفعون للموظفين بشكل عام 80%، ادفعوا للأطباء 75%، والباقي يكون دينًا كما بقية الموظفين، لكن الواضح أن هناك تنصلا".

وتابع: "أعطينا فرصة للوسطاء ورئيس الهيئة المستقلة الذي كان شاهدا على توقيع الاتفاقية، وما زلنا ننتظر صرف الرواتب والقسائم للتأكد من تنفيذ الاتفاقية، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا"، مشددا على عدم التنازل عن حقوق الأطباء، وأنه سيكون هناك إجراءات إذا استمر تنصل الحكومة من الاتفاق.

يشار إلى أنه انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يبين وقوع مشاجرة وعراك بالأيدي بين وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة رام الله أحمد مجدلاني ونقيب الأطباء صبحة، وذلك خلال اجتماع لمناقشة الزيادات التي كانت مقرة للأطباء وتراجعت عنها الحكومة بذريعة الأزمة المالية.