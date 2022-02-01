فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يهاتف عائلة الكتري معزياً بوفاة القيادي أبو العز

محامون من أجل العدالة تدعو لتحقيق فوري في حادث إطلاق النار على طلبة طوباس

واشنطن تطالب الاحتلال بتحقيق جنائي في استشهاد عمر أسعد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الخميس المقبل

إغلاق طريق وسط طوباس احتجاجاً على اعتداءات أجهزة أمن السلطة

الأويغور يحثون "الجنائية الدولية" على فتح تحقيق ضد الصين

8 قتلى جرّاء انفجار غاز شرقي الجزائر

قاسم لـ "فلسطين أون لاين": عقد "المركزي" يهدف للإجهاز على ما تبقى من المؤسسات الفلسطينية

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

مقتل مواطن بالرصاص في نابلس

هنية يهاتف عائلة الكتري معزياً بوفاة القيادي أبو العز

01 فبراير 2022 . الساعة 23:25 بتوقيت القدس
...
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عائلة  القائد محمد حمد الكتري "أبو العز" (68 عامًا) الذي انتقل إلى جوار ربه فجر اليوم الثلاثاء بعد حياة مليئة بالعطاء والجهاد والتربية والفداء.

وعبّر رئيس الحركة عن تعازيه الحارة برحيل أحد الرواد الأوائل للعمل العسكري في حركة حماس، مستحضرًا مشواره الجهادي والدعوي وعمله الدؤوب والمتواصل في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، مشيدًا بثباته وصموده طوال سنوات حياته رغم الأسر والمرض.

وقال "إننا نفقد اليوم قائدًا من قادة حماس وأحد رجالاتها الميامين، وداعيًا ومربيًا للأجيال، ومجاهدًا عرفته ميادين الدعوة والجهاد وخدمة الأسرى الأبطال".

وأضاف "رحل القائد الكتري حاملًا تاريخًا كبيرًا وناصعًا سجل فيه صفحات من التضحية والثبات، متنقلًا بين السجون والإبعاد في مرج الزهور والعمل الجهادي في صفوف كتائب القسام، وكانت له خبايا لا يعلمها إلا الله".

تلجرام
#هنية #وفاة #أبو العز الكتري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة