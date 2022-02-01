محامون من أجل العدالة تدعو لتحقيق فوري في حادث إطلاق النار على طلبة طوباس

دانت مجموعة محامون من أجل العدالة اليوم الثلاثاء، تعرض طلابٍ في الثانوية العامة لإطلاق نار خلال اعتصامهم السلمي في محافظة طوباس ظهر اليوم.

وقالت المجموعة في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، "في ظل تواتر الأنباء عن وقوف عنصرٍ أمني وراء إطلاق النار، فإن مجموعة محامون من أجل العدالة تحذر من هذا الاعتداء الخطير على أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم خلال اعتصامٍ سلمي عبروا فيه عن آرائهم".

ودعت "محامون من أجل العدالة"، إلى فتح تحقيق فوري للبحث في مجريات الحادث، ومحاسبة المتورطين في إطلاق النار على الطلبة، وتحذر من تبعات مرور هذا الحادث دون محاسبة، لما سيشكله من تهديد متزايد على واقع حرية الرأي والتعبير في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين