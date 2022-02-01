واشنطن تطالب الاحتلال بتحقيق جنائي في استشهاد عمر أسعد

طالبت الولايات المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بإجراء تحقيق جنائي كامل في جريمة اعتقال والتنكيل بالمسن الفلسطيني، عمر محمد عبد المجيد أسعد (80 عاما)، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، في قرية جلجليا شمالي مدينة رام الله، قبيل فجر يوم 12 كانون الثاني/ يناير الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال برايس إن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق جنائي شامل، وتحمّل (إسرائيل) المسؤولية الكاملة في هذه القضية".

وأضاف أن واشنطن "ترحّب بأي معلومات أخرى حول هذه الجهود (التحقيق الجنائي الذي تريد واشنطن من إسرائيل إجراءَه) في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تطرّق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال جولة في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "أُطلِعتُ على التحقيق الذي وافق عليه رئيس الأركان (أفيف كوخافي)".

المصدر / وكالات