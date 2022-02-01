فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يهاتف عائلة الكتري معزياً بوفاة القيادي أبو العز

محامون من أجل العدالة تدعو لتحقيق فوري في حادث إطلاق النار على طلبة طوباس

واشنطن تطالب الاحتلال بتحقيق جنائي في استشهاد عمر أسعد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الخميس المقبل

إغلاق طريق وسط طوباس احتجاجاً على اعتداءات أجهزة أمن السلطة

الأويغور يحثون "الجنائية الدولية" على فتح تحقيق ضد الصين

8 قتلى جرّاء انفجار غاز شرقي الجزائر

قاسم لـ "فلسطين أون لاين": عقد "المركزي" يهدف للإجهاز على ما تبقى من المؤسسات الفلسطينية

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

مقتل مواطن بالرصاص في نابلس

واشنطن تطالب الاحتلال بتحقيق جنائي في استشهاد عمر أسعد

01 فبراير 2022 . الساعة 22:01 بتوقيت القدس
...

طالبت الولايات المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بإجراء تحقيق جنائي كامل في جريمة اعتقال والتنكيل بالمسن الفلسطيني، عمر محمد عبد المجيد أسعد (80 عاما)، الأمر الذي أدى إلى استشهاده، في قرية جلجليا شمالي مدينة رام الله، قبيل فجر يوم 12 كانون الثاني/ يناير الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال برايس إن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق جنائي شامل، وتحمّل (إسرائيل) المسؤولية الكاملة في هذه القضية".

وأضاف أن واشنطن "ترحّب بأي معلومات أخرى حول هذه الجهود (التحقيق الجنائي الذي تريد واشنطن من إسرائيل إجراءَه) في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تطرّق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال جولة في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "أُطلِعتُ على التحقيق الذي وافق عليه رئيس الأركان (أفيف كوخافي)".

المصدر / وكالات
تلجرام
#واشنطن #الاحتلال #جريمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة