إغلاق طريق وسط طوباس احتجاجاً على اعتداءات أجهزة أمن السلطة

أغلق محتجون مساء اليوم الثلاثاء، الطريق وسط طوباس، احتجاجًا على إطلاق عنصر من أجهزة أمن السلطة النار على طلبة الثانوية العامة وإصابة أحدهم ظهر اليوم.

وكان طالب بالثانوية العامة، أصيب ظهر اليوم بشظايا رصاص أطلقته قوة من أمن السلطة، على اعتصام للطلبة أمام مديرية التربية والتعليم بمحافظة طوباس.

وقال أحد الطلبة، إنهم قرروا الاعتصام أمام مكتب المديرية للمطالبة بتخفيف المنهاج التعليمي جراء التداعيات السلبية على العملية التعليمية خلال فترة الإغلاقات جراء انتشار وباء كورونا.

وذكر أنهم تفاجأوا بوصول قوة من أمن السلطة إلى مكان الاعتصام عقب اجتماع الطلبة بالتربية، وباشرت إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة في قدمه.

وأشار إلى ملاحقة عناصر الأمن، الطلاب بشكل عنيف، وسحلت بعضهم في الشوارع.

من جانبه، دعا أحد أولياء أمور الطلبة المعتصمين بالتحقيق الفوري في حادثة إطلاق النار التي وصفها بـ"الخطيرة". يذكر أن أمن رام الله يواجه الاحتجاجات المطلبية للأهالي في الضفة الغربية بالقمع الأمني والقبضة البوليسية في محاولة من السلطة للحد من حجم الاحتجاجات ضد سياساتها.

بدورها عبرت الهيئة المستقلة لـحقوق الإنسان عن صدمتنا من إطلاق عناصر أجهزة أمن السلطة الرصاص الحي على طلاب الثانوية العامة خلال تظاهرهم أمام مديرية التربية والتعليم في طوباس.

واعتبرت الهيئة إطلاق الرصاص الحي على الطلاب تصرف خاطئ وطريقة غريبة جداً في التعامل مع مجموعة من الأطفال.

وشددت على ضرورة وجود لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة وندعو أهالي الطلاب المصابين لمتابعة قضاياهم وتقديم شكوى رسمية للجهات القانونية والحقوقية للحصول على حقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين