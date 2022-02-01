8 قتلى جرّاء انفجار غاز شرقي الجزائر

لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينما أُصيب 6 آخرون جرّاء انفجار للغاز، وقع، اليوم الثلاثاء، شرقي الجزائر.

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية في بيان، أن الانفجار وقع بأحد البنايات في بلدة "عين ولمان" بولاية سطيف(شرق)، أعقبه حريق امتد لعدة منازل، ما اقتضى تدخل فرق الإطفاء.

ووفق البيان خلف الانفجار والحريق 8 قتلى، ثلاثة رجال وامرأتان و3 أطفال، فضلا عن 6 مصابين بحروق متفاوتة تم اجلاؤهم إلى مستشفى البلدة الحكومي.

ووفق المصدر نفسه فإن عمليات الإنقاذ والإجلاء لا تزال متواصلة.

من جهتها قالت شركة "سونلغاز الجزائرية للكهرباء والغاز" في بيان إن الحادث وقع داخل ورشة لصناعة العطور وامتد الحريق لاحقا إلى منازل مجاورة.

وأظهرت فيديوهات نشرت على المنصات الاجتماعية ألسنة اللهب طالت عدة منازل اعقبتها سلسلة انفجارات، وحالة من الذعر وسط سكان الحي.

وتتكرر حوادث انفجار الغاز الطبيعي في الجزائر من حين لآخر، في ظل اعتماد السكان عليه في التدفئة المنزلية بنسبة تفوق 70 بالمائة في عموم البلاد.

كما تسجل الجزائر في كل شتاء عشرات الضحايا، بسبب مدفآت غاز منزلية تسبب الاختناق بغاز احادي أكسيد الكربون، الذي يسميه السكان بـ "القاتل الصامت".

المصدر / الأناضول