الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن المواطن أحمد الخالص اضطر لهدم منزله ذاتيا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، تجنبا لتغريمه تكاليف الهدم.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات هدم المنازل ذاتياً بحجة البناء دون ترخيص في أحياء القدس التي تتعرض لاعتداءات واسعة من سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة في إطار سياسات الاحتلال الممنهجة لطرد المقدسيين من المدينة المحتلة.

ووفق المصادر، يتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين