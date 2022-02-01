فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأويغور يحثون "الجنائية الدولية" على فتح تحقيق ضد الصين

8 قتلى جرّاء انفجار غاز شرقي الجزائر

قاسم لـ "فلسطين أون لاين": عقد "المركزي" يهدف للإجهاز على ما تبقى من المؤسسات الفلسطينية

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

مقتل مواطن بالرصاص في نابلس

أرقام قياسية حول البرق: الأطول والأكثر دموية

الهيئة المستقلة تعبر عن صدمتها من إطلاق النار على طلاب طوباس

البطل الجزائري "نورين".. تنازل عن عرش "الجودو" واستحق "ذهبية القدس"

مفتي القدس: غدا غرة شهر رجب

رفضاً للتطبيع.. الكويتية جنان الشهاب تنسحب من "إكسبو دبي"

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

01 فبراير 2022 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
...
مقدسي يهدم منزله ذاتياً قبل أيام (صورة أرشيفية)

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن المواطن أحمد الخالص اضطر لهدم منزله ذاتيا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، تجنبا لتغريمه تكاليف الهدم.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات هدم المنازل ذاتياً بحجة البناء دون ترخيص في أحياء القدس التي تتعرض لاعتداءات واسعة من سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة في إطار سياسات الاحتلال الممنهجة لطرد المقدسيين من المدينة المحتلة.

ووفق المصادر، يتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#فلسطين #سلوان #القدس المحتلة #هدم ذاتي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة