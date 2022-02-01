مفتي القدس: غدا غرة شهر رجب

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين أن يوم غد الأربعاء الموافق 2 شباط/ فبراير هو غرة شهر رجب لعام 1443هجري، وبناءً عليه فإن ذكرى الإسراء والمعراج تكون في السابع والعشرين من رجب الموافق 28 فبراير الجاري.

وبهذه المناسبة، دعا المفتي العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين