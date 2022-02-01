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رفضاً للتطبيع.. الكويتية جنان الشهاب تنسحب من "إكسبو دبي"

01 فبراير 2022 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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ألغت المهندسة الكويتية والمخترعة العالمية جنان الشهاب مشاركتها في معرض "إكسبو دبي" بعد نشر إعلان على حساب المعرض: "لنحتفل مع (إسرائيل)".

ونشر حساب "إكسبو دبي" صورة في حسابه في "إنستغرام" عبر خاصة "الاستوري"،  لجناح دولة الاحتلال في المعرض مع عبارة "لنحتفل مع (إسرائيل)"، لترد الشهاب عبر "الاستوري" أيضاً، بالقول: "And Unfollow وأعلن انسحابي من الإكسبو".

ولاقى موقف الشهاب ترحاب من قبل جمهور واسع من المغرّدين العرب في "تويتر"، الذين أشادوا بها وبخطوتها، معبّرين عن فخرهم بها وبما فعلته.

هذا وجاء انسحاب الشهاب، بعد أيّام على انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، من بطولة دولية تقام في دبي.

المصدر / وكالات
تلجرام
#الكويت #رفض التطبيع #إكسبو دبي #جنان الشهاب

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