الاحتلال يدمر 3 منازل وشبكة كهرباء جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، 3 منازل، ودمرت شبكة كهرباء، في منطقة الرماضين قرب بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل، أن ملكية المنازل تعود لفلسطينيين من أراضي الـ 48، وهي مجهزة بالكامل للعيش وتقع في المنطقة "ج"، كما تم تدمير شبكة الكهرباء عندها.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح من الاحتلال الإسرائيلي، يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وفي سياق قريب، قال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات، إن قوات الاحتلال قامت بتركيب غرف سكنية إلى الشرق من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وأضاف في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال قامت بتركيب الغرف على أراضي المواطنين في منطقة "أم حراز"، شرق خربة حمصة الفوقا التي تعرضت لعملية تهجير قسري لسكانها العام الماضي.

وبين أنه تم بناء 8 غرف من الطوب في هذه الأرض، التي تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة طمون في طوباس شمال الضفة المحتلة.

المصدر / وكالات