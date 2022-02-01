الاحتلال يطور نظام المراقبة على حدود الأردن

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01 فبراير 2022 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
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وضع جيش الاحتلال الإسرائيئ وسيلتين لجمع معلومات جديدة لمنع "تهريب الأسلحة" في القطاع الجنوبي من الحدود الأردنية، حسب ما ذكره موقع "إسرائيل ديفينس" العبري.

إحدى الوسيلتين، هي منطاد تكتيكي تم تدشينه في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كجزء من تعزيز القدرات (الدفاعية) على الحدود الأردنية.

أما الجهاز الآخر الذي تم تركيبه في الأيام الأخيرة، فهو برج حديدي قد يحمل كاميرا متطورة ومجسات، لم ينشر جيش الاحتلال صوره بعد.

وجاءت تفاصيل وسائل الجمع الجديدة خلال جولة مشتركة للقطاع الجنوبي من الحدود الأردنية بمشاركة قادة القوات الأمنية في منطقة لواء "يوآف".

تلجرام
#الأردن #الاحتلال الإسرائيلي #نظام مراقبة

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