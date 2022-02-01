هنية يهاتف عائلة الشهيد أبو شخيدم ويؤكد تضامنه معها

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عائلة الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم، وعبر عن تضامنه الكامل ودعمه للعائلة إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلهم صباح اليوم الثلاثاء.

وقال هنية، إن هذه جريمة هدم المنزل تعبر عن مأزق يعيشه الاحتلال في مواجهة المقاومة وأهل القدس والمرابطين في الأقصى، مؤكداً أنها سياسة فاشلة لن تزيدنا وشعبنا إلا تمسكًا في أرضنا وقدسنا.

وأضاف "نحن معكم، وكل أحرار هذا الشعب والأمة إلى جانبكم، فالاحتلال مشروع هدم، ونحن مشروع بناء، والمستقبل لمن يبني وليس لمن يهدم".

ووجه التحية إلى "عائلة الشيخ الشهيد فادي وأحبائه وأسرته على صبرهم وثباتهم وتضحياتهم ورضاهم عن الله عز وجل"، وقال إن "دماء الشيخ فادي أمانة في أعناقنا، ولن تذهب هدرا".

وأشاد هنية بأهلنا بالمقدسيين الذين عبروا عن غضبهم وتضامنهم ووقوفهم إلى جانب هذه العائلة المجاهدة.

من جانبها أكدت عائلة أبو شخيدم أن ممارسات الاحتلال لن تفت من عضدهم وصمودهم، وقالوا نحن جميعًا فداء للقدس، ولن يزيدونا إلا إصرارًا وعزيمة، وصامدون حتى تحرير القدس وفلسطين.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لاتصال رئيس الحركة ووقوفه إلى جانبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين