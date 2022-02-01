أمن السلطة يقمع اعتصامًا لطلاب الثانوية بطوباس

أصيب طالب بالثانوية العامة، ظهر اليوم الثلاثاء، بشظايا رصاص أطلقته قوة من أمن السلطة، على اعتصام للطلبة أمام مديرية التربية والتعليم بمحافظة طوباس.

وقال أحد الطلبة، إنهم قرروا الاعتصام أمام مكتب المديرية للمطالبة بتخفيف المنهاج التعليمي جراء التداعيات السلبية على العملية التعليمية خلال فترة الإغلاقات جراء انتشار وباء كورونا.

ولفت إلى أن موظفي التربية اجتمعوا بالطلبة المحتجين، وتعاملوا معهم إيجابياً.

وذكر أنهم تفاجأوا بوصول قوة من أمن السلطة إلى مكان الاعتصام عقب اجتماع الطلبة بالتربية، وباشرت إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة في قدمه.

وأشار إلى ملاحقة عناصر الأمن، الطلاب بشكل عنيف، وسحلت بعضهم في الشوارع.

من جانبه، دعا أحد أولياء أمور الطلبة المعتصمين بالتحقيق الفوري في حادثة إطلاق النار التي وصفها بـ"الخطيرة".

يذكر أن أمن رام الله يواجه الاحتجاجات المطلبية للأهالي في الضفة الغربية بالقمع الأمني والقبضة البوليسية في محاولة من السلطة للحد من حجم الاحتجاجات ضد سياساتها.

المصدر / فلسطين أون لاين