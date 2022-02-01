12 حالة وفاة و11016 إصابة بكورونا في غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة، و11016 إصابة بفيروس "كورونا"، و3977 حالة تعافٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، أن 8 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، وحالة في قلقيلية، وحالة في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، كانت 6067 في الضفة الغربية، و2400 إصابة بالقدس المحتلة، و2549 بقطاع غزة.

ولفتت إلى تعافي 1213 في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة سجلت 1000 حالة تعافي، وفي القدس المحتلة 1764.

وأشارت إلى وجود 82 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 173 مريضا، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين