مطلوب مدربي لغة إنجليزية للعمل في مركز للّغات

إعلان توظيف صادر عن المركز الدولي للغات والتطوير بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لمدرّبي لغة إنجليزية .
شروط التسجيل:
- حاصل على شهادة جامعية تخصص لغة إنجليزية .
- أن يكون المدرب/ة من سكان إحدى المحافظات التالية:
( خان يونس - غزة-المنطقة الوسطى ) .
- العمل بروح الفريق الواحد .
- لديه/ا الخبرة في مجال التدريب .
- القدرة على تحمل ضغط العمل .
طريقة التسجيل:
- على من يرغب أو ترغب بالتسجيل إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الموجود أسفل الإعلان.
- عناوين المركز كالتالي :
أولاً : خان يونس - البلد- مقابل جاتوهات حمادة- فوق بنك الدم - الطابق 4 / للاستفسار من خلال التالي :
0599954243 - 0592245408
ثانياً : غزة - الرمال-شارع الشهداء-مفترق فلسطين -مركز العماد -ط4 .
ثالثاً : المنطقة الوسطى-شارع صلاح الدين-النصيرات-بجوار محلات الحويحي للسيراميك -عمارة صالح ط٣ / للاستفسار من خلال التالي : 0599954243 -0592245408
- ملاحظة | آخر موعد للتسجيل بتاريخ1/2/2022 م
- البريد الإلكتروني | [email protected]