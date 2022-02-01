فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أنهار الديك.. وحكاية اكتئاب الحمل في الأسر

12 حالة وفاة و11016 إصابة بكورونا في غزة والضفة

العفو الدولية: (إسرائيل) تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

"مدينة الشمس والقمر" تعبث بها أيادي التهويد الإسرائيلي

الشتاء يقسو على منتفعي الشؤون مع استمرار حرمانهم مخصصاتهم

مطلوب مدربي لغة إنجليزية للعمل في مركز للّغات

فصائل المقاومة ترفض عقد المركزي دون توافق

الفصائل تؤكد توحد الفلسطينيين خلف قضية الأسرى

عام على رحيل فارس "كلمة الحق" البروفيسور عبد الستار قاسم

"العمل الحكومي" تنعى وكيل وزارة الأسرى السابق محمد الكتري

مطلوب مدربي لغة إنجليزية للعمل في مركز للّغات

01 فبراير 2022 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن  المركز الدولي للغات والتطوير بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لمدرّبي لغة إنجليزية .

شروط التسجيل: 

-  حاصل على شهادة جامعية تخصص لغة إنجليزية .

-  أن يكون المدرب/ة من سكان إحدى المحافظات التالية:

( خان يونس - غزة-المنطقة الوسطى ) .

-  العمل بروح الفريق الواحد .

-  لديه/ا الخبرة في مجال التدريب .

-  القدرة على تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل: 

- على من يرغب أو ترغب بالتسجيل إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الموجود أسفل الإعلان.

- عناوين المركز كالتالي :

أولاً : خان يونس - البلد- مقابل جاتوهات حمادة- فوق بنك الدم - الطابق 4   / للاستفسار من خلال التالي :

0599954243  - 0592245408 

ثانياً : غزة - الرمال-شارع الشهداء-مفترق فلسطين -مركز العماد -ط4 .

ثالثاً :   المنطقة الوسطى-شارع صلاح الدين-النصيرات-بجوار محلات الحويحي للسيراميك -عمارة صالح ط٣    / للاستفسار من خلال التالي : 0599954243  -0592245408 

- ملاحظة |  آخر موعد للتسجيل  بتاريخ1/2/2022 م

-  البريد الإلكتروني |  [email protected]

تلجرام
#توظيف #مدرب #وظيفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة