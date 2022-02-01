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مطلوبين مدربين لغة انجليزية للعمل في مركز للغات

01 فبراير 2022 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  المركز الدولي للغات والتطوير بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لمدربين لغة انجليزية .

شروط التسجيل: 

-  حاصل على شهادة جامعية تخصص لغة إنجليزية .

-  أن يكون المدرب/ة من سكان إحدى المحافظات التالية

( خان يونس - غزة-المنطقة الوسطى ) .

-  العمل بروح الفريق الواحد .

-  لديه/ا الخبرة في مجال التدريب .

-  القدرة على تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل: 

- على من يرغب أو ترغب بالتسجيل إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الموجود أسفل الإعلان.

- عناوين المركز كالتالي :

أولاً : خان يونس - البلد- مقابل جاتوهات حمادة- فوق بنك الدم - الطابق 4   / للاستفسار من خلال التالي :

0599954243  - 0592245408 

ثانياً : غزة - الرمال-شارع الشهداء-مفترق فلسطين -مركز العماد -ط4 .

ثالثاً :   المنطقة الوسطى-شارع صلاح الدين-النصيرات-بجوار محلات الحويحي للسيراميك -عمارة صالح ط٣    / للاستفسار من خلال التالي : 0599954243  -0592245408 

- ملاحظة |  آخر موعد للتسجيل  بتاريخ1/2/2022 م

-  البريد الإلكتروني |  [email protected]

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