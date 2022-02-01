"حماس": هدم وإغلاق منزل الشهيد أبو شخيدم عمل جبان

قال محمد حمادة، الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، إن إغلاق وهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد المجاهد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة صباح اليوم، مصحوبا بقوة همجية، هو عمل جبان، يؤكد فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة المستمرة.

وحيا حمادة في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن المخيم، والتصدي لهذه العملية الهمجية، واشتبكوا مع قوات الاحتلال ببسالة، مضيفا "وسيظل أهل القدس خط الدفاع الأول عن الهوية العربية والإسلامية للقدس وفلسطين".

وأكد أن سياسات العقاب الجماعي وهدم المنازل لن تثني شعبنا عن الدفاع عن حقه، ومواصلة المقاومة بكل السبل، وأن هذا الكيان الذي قام على الجرائم قد آن زواله.

المصدر / فلسطين أون لاين