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بالفيديو والصور الاحتلال يهدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم بالقدس

01 فبراير 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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منزل عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، شقة الشهيد فادي أبو شخيدم، بعد اقتحام مخيم "شعفاط" للاجئين الفلسطينيين، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، يرافقها طواقم ومعدات، داهمت مخيم شعفاط، قبل أن تحاصر العمارة، التي تقع بها شقة الشهيد أبو شخيدم، وتشرع بهدمها من الداخل.

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رفضت قبل يومين، ما تسمى المحكمة "العليا" للاحتلال، التماسا تقدمت به عائلة الشهيد ومراكز حقوقية ضد هدم منزل عائلة الشهيد، باعتباره عقابا جماعيا.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في أعقاب قرار المحكمة: إن "الجيش  يستعد لتنفيذ عملية الهدم بأسرع وقت"، مشيراً إلى أن "الأمر يخضع لاعتبارات عملياتية".

واستشهد أبو شخيدم (42 عاماً)، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، برصاص شرطة الاحتلال، خلال اشتباك مسلح، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين، في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#هدم منزل #تهجير الفلسطينيين #الشهيد فادي أبو شخيدم

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