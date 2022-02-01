"البرغوثي" يشيد باتهام "العفو الدولية" لـ"إسرائيل" بجرائم فصل عنصري

أشاد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء، بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي).



وقالت المنظمة الدولية في إعلان سابق، إنها ستنشر، اليوم في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، تقريرا حديثا بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".



وقال البرغوثي، في تصريح صحفي: إن "تقرير أمنستي يتصف بالعلمية والموضوعية والشجاعة بطرح الحقائق".



وأكد أن "من واجب كل دول العالم بعد تقارير أمنستي، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة بيتسيلم الإسرائيلية، أن تبادر فورا إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال، بما في ذلك مقاطعتها، وسحب الاستثمارات منها، فيما يمثل تطبيقا للقانون الدولي الذي يحرم جريمة الفصل العنصري".



وأضاف أن "هدف النضال الوطني الفلسطيني لم يعد يقتصر على إنهاء الاحتلال، بل يجب أن يشمل إسقاط نظام الأبرتهايد (الفصل العنصري) في كل فلسطين التاريخية".



​وتابع: أن "من المعيب على بعض الدول العربية، أن تطبع علاقاتها مع نظام الأبرتهايد، بدل مقاطعته وفرض العقوبات عليه كما ينص القانون الدولي".



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية (غير الحكومية)، قد قالتا في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن "(إسرائيل) ترتكب جرائم فصل عنصري".