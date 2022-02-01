8 وفيات و2549 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، بإجراءها 5499 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه تم تسجيل 100 حالة تعاف جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 205577 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 13789 حالة، وإجمالي المتعافين 190023 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1765 وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 118 حالة، من بينها 49 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 587795 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين