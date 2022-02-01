وظائف شاغرة بمؤسسة إعلامية بغزة

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بقطاع غزة على النحو التالي :
أولاً : وظيفة مقدم برامج
- المسمى الوظيفي: مقدم برامج
- مكان العمل: مدينة غزة
- عدد الوظائف الشاغرة: 3
- آخر موعد للتقديم: 3 شباط/ فبراير 2022
الواجبات والمسؤوليات:
-إعداد وتقديم البرامج التلفزيونية أو الإذاعية.
-التعليق الصوتي على التقارير والبرامج.
-تقديم النشرات الإخبارية والموجزة.
-المشاركة في اختيار أفكار البرامج ووضع الرؤية الفنية للبرنامج.
-القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال الاختصاص.
المؤهلات والمهارات المطلوبة:
-درجة الدبلوم في الصحافة أو الوسائط المتعددة أو ما يعادلها من تخصصات جديدة في مجال الإعلام.
-خبرة لا تقل عن سنتين في التقديم التلفزيوني أو الإذاعي.
-إتقان مهارات الاتصال الكتابية واللفظية والمهارات التنظيمية والشخصية.
-إجادة اللغة العربية وقواعد اللغة والأسلوب.
-القدرة على إعداد البرامج وتحرير الأخبار.
ثانياً : وظيفة محرر صحفي
- المسمى الوظيفي: محرر صحفي
- مكان العمل: مدينة غزة
- عدد الوظائف الشاغرة: 5
- آخر موعد للتقديم: 3 شباط/ فبراير 2022
الواجبات والمسؤوليات:
-تقييم المادة الصحفية والحكم على صلاحيتها للنشر.
-تحرير الأخبار والتقارير المستقاة من أكثر من مصدر.
-تحسين جودة المادة الصحفية من خلال تحريرها واختصارها.
-تصحيح الأخطاء المعلوماتية واللغوية والنحوية والأسلوبية.
-استكمال متابعة المعلومات الناقصة في بعض الموضوعات الصحفية.
-مراعاة دقة المعلومات المستقاة من المصادر والربط بين المعلومات والموضوعات ذات العلاقة.
-الاهتمام بتحرير العناوين بما يحقق عوامل جذب الانتباه والإثارة والأهمية.
-اختيار الصور والفيديو الملائم للموضوعات الصحفية.
المؤهلات والمهارات المطلوبة:
-درجة البكالوريوس في الصحافة أو ما يعادلها من تخصصات جديدة في مجال الإعلام.
-خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التحرير الصحفي والعمل في مجال الإعلام الإلكتروني.
-إتقان مهارات الاتصال الكتابية واللفظية والمهارات التنظيمية والشخصية.
-إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وقواعد اللغة والأسلوب.
-مهارات تحريرية ممتازة.
-القدرة على الكتابة الصحفية بأنواعها.
ثالثاً: وظيفة مصور صحفي
- المسمى الوظيفي: مصور صحفي
- مكان العمل: مدينة غزة
- عدد الوظائف الشاغرة: 1
- آخر موعد للتقديم: 3 شباط/ فبراير 2022
الواجبات والمسؤوليات:
-القيام بتصوير جميع الأنشطة والفعاليات والمقابلات الصحفية والبرامج التلفزيونية.
-مونتاج جميع المواد التصويرية والبرامج المكلف بها.
-تنفيذ مهام البث المباشر وما يتعلق بها.
-أرشفة الصور والفيديو على الأنظمة المخصصة لذلك.
-القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها ضمن مجال الاختصاص.
المؤهلات والمهارات المطلوبة:
-درجة الدبلوم في الصحافة أو الوسائط المتعددة أو ما يعادلها من تخصصات جديدة في مجال الإعلام.
-خبرة لا تقل عن سنتين في التصوير الصحفي.
-إتقان مهارات الاتصال الكتابية واللفظية والمهارات التنظيمية والشخصية.
-إتقان استخدام الكاميرات ومعرفة كاملة بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو.
-إجادة استخدام الحاسوب وخاصة برامج التصميم والمونتاج.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :
[email protected] مع ذكر اسم المسمى الوظيفي في عنوان البريد المرسل.
- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة يوم الخميس 3/2/2022 .