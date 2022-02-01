وظائف شاغرة بمؤسسة إعلامية بغزة

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بقطاع غزة على النحو التالي :

أولاً : وظيفة مقدم برامج

- المسمى الوظيفي: مقدم برامج

- مكان العمل: مدينة غزة

- عدد الوظائف الشاغرة: 3

- آخر موعد للتقديم: 3 شباط/ فبراير 2022

الواجبات والمسؤوليات:

-إعداد وتقديم البرامج التلفزيونية أو الإذاعية.

-التعليق الصوتي على التقارير والبرامج.

-تقديم النشرات الإخبارية والموجزة.

-المشاركة في اختيار أفكار البرامج ووضع الرؤية الفنية للبرنامج.

-القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال الاختصاص.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

-درجة الدبلوم في الصحافة أو الوسائط المتعددة أو ما يعادلها من تخصصات جديدة في مجال الإعلام.

-خبرة لا تقل عن سنتين في التقديم التلفزيوني أو الإذاعي.

-إتقان مهارات الاتصال الكتابية واللفظية والمهارات التنظيمية والشخصية.

-إجادة اللغة العربية وقواعد اللغة والأسلوب.

-القدرة على إعداد البرامج وتحرير الأخبار.

ثانياً : وظيفة محرر صحفي

- المسمى الوظيفي: محرر صحفي

- مكان العمل: مدينة غزة

- عدد الوظائف الشاغرة: 5

- آخر موعد للتقديم: 3 شباط/ فبراير 2022

الواجبات والمسؤوليات:

-تقييم المادة الصحفية والحكم على صلاحيتها للنشر.

-تحرير الأخبار والتقارير المستقاة من أكثر من مصدر.

-تحسين جودة المادة الصحفية من خلال تحريرها واختصارها.

-تصحيح الأخطاء المعلوماتية واللغوية والنحوية والأسلوبية.

-استكمال متابعة المعلومات الناقصة في بعض الموضوعات الصحفية.

-مراعاة دقة المعلومات المستقاة من المصادر والربط بين المعلومات والموضوعات ذات العلاقة.

-الاهتمام بتحرير العناوين بما يحقق عوامل جذب الانتباه والإثارة والأهمية.

-اختيار الصور والفيديو الملائم للموضوعات الصحفية.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

-درجة البكالوريوس في الصحافة أو ما يعادلها من تخصصات جديدة في مجال الإعلام.

-خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التحرير الصحفي والعمل في مجال الإعلام الإلكتروني.

-إتقان مهارات الاتصال الكتابية واللفظية والمهارات التنظيمية والشخصية.

-إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وقواعد اللغة والأسلوب.

-مهارات تحريرية ممتازة.

-القدرة على الكتابة الصحفية بأنواعها.

ثالثاً: وظيفة مصور صحفي

- المسمى الوظيفي: مصور صحفي

- مكان العمل: مدينة غزة

- عدد الوظائف الشاغرة: 1

- آخر موعد للتقديم: 3 شباط/ فبراير 2022

الواجبات والمسؤوليات:

-القيام بتصوير جميع الأنشطة والفعاليات والمقابلات الصحفية والبرامج التلفزيونية.

-مونتاج جميع المواد التصويرية والبرامج المكلف بها.

-تنفيذ مهام البث المباشر وما يتعلق بها.

-أرشفة الصور والفيديو على الأنظمة المخصصة لذلك.

-القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها ضمن مجال الاختصاص.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

-درجة الدبلوم في الصحافة أو الوسائط المتعددة أو ما يعادلها من تخصصات جديدة في مجال الإعلام.

-خبرة لا تقل عن سنتين في التصوير الصحفي.

-إتقان مهارات الاتصال الكتابية واللفظية والمهارات التنظيمية والشخصية.

-إتقان استخدام الكاميرات ومعرفة كاملة بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو.

-إجادة استخدام الحاسوب وخاصة برامج التصميم والمونتاج.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected] مع ذكر اسم المسمى الوظيفي في عنوان البريد المرسل.

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة يوم الخميس 3/2/2022 .