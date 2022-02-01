فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحذيرات فلسطينية: المساس بالأقصى سيشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال

8 وفيات و2549 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

معركة" الوريث".. عباس سيصب الزيت على النار في "اجتماع المركزي"

تزايد شعبية الحجاب بين المتعلمات في بنغلاديش

وظائف شاغرة بمؤسسة إعلامية بغزة

الشقيقان "حمايل".. نموذجٌ مشرف للمقاومة الشعبية في "جبل صبيح"

فحماوي لـ"فلسطين": "المركزي" فاقد الشرعية وانعقاده يعمِّق الانقسام

موجات الصقيع تسبب نفوقًا في النحل وسط تحذيرات من ضعف الإنتاج

أبو شرخ: الاحتلال يتجاهل مطالب الأسرى في ظل البرد القارس

"جبل المكبر".. معركة صمود في مواجهة التهجير والاستيطان

خاص أبو شرخ: الاحتلال يتجاهل مطالب الأسرى في ظل البرد القارس

01 فبراير 2022 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية
غزة/ محمد حجازي:

قال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل مطالب الأسرى الحياتية في ظل البرد القارس، لافتا إلى أن أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بلغ 170 أسيرا.

وأضاف أبو شرخ في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن فيروس كورونا ينتشر بين الأسرى في حين تكتفى إدارة السجون بإغلاق الأقسام المصابة دون تقديم العلاج اللازم لهم، ويمنع عنهم المدعمات والدواء.

وحذر من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل السجون، في ظل وجود أسرى كبار في السن ومرضى.

ولفت إلى أن سجون الاحتلال تفتقد لأدنى مقومات التدفئة، مؤكدا أن الأسرى يشتكون البرد الشديد.

وذكر أن الاحتلال يتعمد فتح نوافذ الشبابيك والأبواب الشبكية لدخول الهواء البارد للسجن وأقسام الأسرى في الوقت الذي يسمح فيه بدخول "غطاء شتوي" واحد فقط لكل أسير.

وأشار أبو شرخ إلى أن الأسرى الذين أصيبوا بطلقات نارية في أثناء الملاحقة والاعتقال وتمت معالجتهم داخل مستشفيات الاحتلال يعانون معاناة مضاعفة عن غيرهم من الأسرى.

وفي ملف الاعتقال الإداري، أكد أن الأسرى الإداريين ما زالوا يقاطعون محاكم الاحتلال؛ رفضا لاعتقالهم الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

ودعا أبو شرخ جميع المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بزيارة الأهالي لأبنائهم وإدخال جميع الاحتياجات الحياتية للأسرى.

تلجرام
#فيروس كورونا #الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة