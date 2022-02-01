أبو شرخ: الاحتلال يتجاهل مطالب الأسرى في ظل البرد القارس

غزة/ محمد حجازي:

قال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل مطالب الأسرى الحياتية في ظل البرد القارس، لافتا إلى أن أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بلغ 170 أسيرا.

وأضاف أبو شرخ في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن فيروس كورونا ينتشر بين الأسرى في حين تكتفى إدارة السجون بإغلاق الأقسام المصابة دون تقديم العلاج اللازم لهم، ويمنع عنهم المدعمات والدواء.

وحذر من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل السجون، في ظل وجود أسرى كبار في السن ومرضى.

ولفت إلى أن سجون الاحتلال تفتقد لأدنى مقومات التدفئة، مؤكدا أن الأسرى يشتكون البرد الشديد.

وذكر أن الاحتلال يتعمد فتح نوافذ الشبابيك والأبواب الشبكية لدخول الهواء البارد للسجن وأقسام الأسرى في الوقت الذي يسمح فيه بدخول "غطاء شتوي" واحد فقط لكل أسير.

وأشار أبو شرخ إلى أن الأسرى الذين أصيبوا بطلقات نارية في أثناء الملاحقة والاعتقال وتمت معالجتهم داخل مستشفيات الاحتلال يعانون معاناة مضاعفة عن غيرهم من الأسرى.

وفي ملف الاعتقال الإداري، أكد أن الأسرى الإداريين ما زالوا يقاطعون محاكم الاحتلال؛ رفضا لاعتقالهم الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

ودعا أبو شرخ جميع المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بزيارة الأهالي لأبنائهم وإدخال جميع الاحتياجات الحياتية للأسرى.