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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

01 فبراير 2022 . الساعة 08:08 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 14 مواطنا من مخيم الامعري بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للمخيم 14 مواطنا وهم: عمر أبو عطية، وفتحي عماد، وحمزة عقل، وكفاح طملية، وإيهاب أبو شوشة، وحمادة حماد، وأحمد براش، وابراهم العطعوط، وحسين رضوان، ومهند سمارة، ومحمد أبو صيدة، ومحمد اليويو، ويزن عابد، وعوض النوباني.

كما واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم سامي علي صباح (28 عاما)، ومحمود كامل صباح (26 عاما)، ومحمد علي صباح (25 عاما)، وأمجد نايف صباح (25 عاما)، وأحمد خالد صباح (27 عاما)، ومأمون سليم صباح (28 عاما)، ومحمد خلف صباح (32 عاما)، وياسين يوسف صباح (25 عاما) بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما سلمت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة تقوع، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، وهم محمد سليم صباح (28 عاما)، ومحمد سالم صباح، وإبراهيم فؤاد صباح، وأحمد رياض صباح بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل مجدي أبو سمرة (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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