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إصابة خطيرة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار بطمرة

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إصابة خطيرة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار بطمرة

01 فبراير 2022 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
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أصيب شخصان بجروح متفاوتة في جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، في الداخل المحتل عام 48 بعد ساعات منتصف الليل.

وعلى الفور هرع طاقم طبي من مركز الزهراوي للمكان، وقدم الإسعافات الأولية لشخصين ونقلهما بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

ودلت التحقيقات الأولية بأنه تم إطلاق النار صوب محل تجاري على الشارع الرئيسي في طمرة على يد ملثمين.

ونتيجة لإطلاق النار أصيب شخصين، شخص (30 عاما) بحالة خطيرة، وشخص آخر (16 عاما) وصفت جروحه بالمتوسطة.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أُصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجراح خطيرة، جراء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#إطلاق نار #جرائم #الداخل المحتل

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