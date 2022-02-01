فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"جبل المكبر".. معركة صمود في مواجهة التهجير والاستيطان

كوخافي إذ يستبعد العملية البرية في العدوان القادم

متى يصحو الغافلون؟!

لماذا تصر سلطة رام الله على انعقاد جلسة المجلس المركزي؟

الشعب يريد قيادة وطنية

وفاة القيادي بـ"حماس" "الكتري" بعد صراع مع المرض

"حماس" تثمن تقرير "أمنستي" واعتبار الاحتلال نظامًا للفصل العنصري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

إصابة خطيرة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار بطمرة

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 1 فبراير

الطقس: أجواء باردة مع فرص لتساقط أمطار محلية

01 فبراير 2022 . الساعة 07:55 بتوقيت القدس
...

تبقى الأجواء الباردة هي المسيطرة على البلاد، اليوم الثلاثاء، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر في بعض المناطق في بعض الفترات. مع ساعات الليل يسود جو بارد جدا، الرياح تكون جنوبية غربيةمعتدلة السرعة.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد باضطرابات جوية جديد ومنخفض جوي يحمل معه الأجواء الشتوية الباردة والشديدة البرودة، وتجدد هطول الأمطار.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا في ساعات النهار وباردا ليلا، ولكن برودة الأجواء ستكون أقل من جميع الأيام الفائتة.

وتغطي السماء في ساعات النهار كميات من السحب العالية ولمتوسطة مع جو مستقر، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ خلال ساعات النهار ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو دافئا فوق العادة نهارا، وتغطي السماء خلال ساعات النهار كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بقليل.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة اضطرابات جوية ويصبح الجو باردا نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الطقس #أجواء ماطرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة